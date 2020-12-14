В торжественной церемонии открытия нового центра онлайн участие принял аким города Мурат Айтенов.

В современном здании есть процедурные кабинеты, конференц-залы и медицинские кабинеты. Оснащен всем необходимым оборудованием. В медицинском учреждении также есть поликлиника на 500 человек в смену, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент

Объект, строительство которого началось в 2017 году, распахнул свои двери накануне Дня Независимости. Четырехэтажный центр был построен в рамках государственно-частного партнерства.

Во время пандемии COVID-19 Медицинский центр «Атамекен» функционировал как провизорная и инфекционная больница.