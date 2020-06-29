По поручению акима города Шымкента Мурата Айтенова в спорткомплексе города готовится к открытию дополнительный дневной стационар на 450 мест.

В центре будут проводиться лечение больных ОРВИ и пневмонией. Здесь размещено 450 коек. Из них 350 коек доставлены из общежития ЮКГПУ, 100 за счет спонсоров. До 1 июля 450 мест будут полностью готовы.

Кроме того, на хранение необходимых медикаментов доставлено семь холодильников. По словам специалистов, в дневной стационар потребуется 50 врачей, 75 медицинских сестер, 20 санитарных сотрудников. Для координации работы в спортивном комплексе будет задействована городская поликлиника №5.

Стоит отметить, что этот стационар работает с 8:00 часов утра до 20:00 часов вечера.

В настоящее время в городе имеется 2870 коек для приема инфекционных заболеваний. Из них 2220 мест с провизорские, 650 мест с инфекционными заболеваниями . На сегодня 447 свободных мест. В июне число заболевших ОРВИ увеличилось в 2 раза, число людей с пневмонией в 6 раз.

В связи с этим, открыты провизорские места на 400 мест в микрорайоне Самал – 3, 400 мест в Политехническом колледже, 100 мест в центре ветеранов ВОВ, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.