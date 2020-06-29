В дневные стационары, которые открылись в Шымкенте повсеместно, пациентов направляют участковые врачи.

Только после обращения к ним за помощью, можно получить специализированную помощь. Открылись стационары на базе поликлиник и частных медицинских центров.

Пациентам с симптомами ОРВИ и пневмонии ставят уколы, капельницы и назначают таблетки — все по протоколу лечения.

«Мы смотрим на общее состояние здоровья и лечим. Протоколы утверждены министерством здравоохранения. Есть лечебный протокол для пневмонии, есть для ОРВИ. Мы принимаем по направлению от поликлиники, участковый терапевт направляет», — рассказала Айнур Мусабекова, врач-терапевт.

Врачи и медицинские сестры в дневных стационарах обеспечены масками, перчатками и противочумными костюмами.

Всего в Шымкенте открыты 51 дневной стационар. Как только эпидситуация в городе ухудшилась, койки открыли во всех поликлиниках города. В них принимают прикрепленных пациентов, которым требуется медицинская помощь — с высокой температурой, кашлем или одышкой. В первой поликлинике сегодня открыты 20 коек — все они заняты.

«После каждого пациента мы дезинфицируем все, кварцуем. Работаем по всем санитарно-эпидемиологическим правилам. У нас только участковые врачи, с легкими респираторными заболеваниями мы дома рекомендуем лечиться, со средней степенью уже у нас лечатся. Кроме того, наши врачи сейчас все в онлайн-режиме на видеовызове, дают назначения. По районам создали чаты и там консультируют друг друга», — рассказала Зульфия Кенесова, заведующая отделением поликлиники №1.

Анастасия Новикова