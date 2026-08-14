Казахстанские родители просят отменить школьную форму

Петиция с требованием отменить обязательную школьную форму, которая появилась еще в прошлом году, в этом году получила новое внимание. Родители активно голосуют и заявление уже поддержали более 146 тысяч человек. Авторы считают, что форма обходится родителям слишком дорого, не всегда отличается высоким качеством и ограничивает возможность школьников выражать свою индивидуальность.

Сторонники формы, напротив, считают её инструментом дисциплины и способом сгладить социальные различия.

Для одних школьная форма символ порядка и равенства, для других лишние расходы и жёсткие правила. Авторы петиции утверждают: комплект может обходиться в 80–100 тысяч теңге, а выбор поставщиков бывает ограничен. Ещё один аргумент самовыражение. Вместо обязательной формы авторы предлагают ввести обычный деловой дресс-код.

При этом необязательно выбирать именно специализированную школьную форму. Базовый комплект из обычной классической одежды может обойтись дешевле.

Сторонники школьной формы считают, что единый внешний вид помогает дисциплинировать учеников и снижает заметную разницу между детьми из семей с разным достатком. Но эксперты считают, что единые требования не должны превращаться в чрезмерный контроль особенно если речь идёт о неудобной одежде или ситуациях, когда ребёнка могут отправить домой только из-за несоответствия форме.

«Не настолько важно, чтобы школьная форма был такой жесткий регламент, одинаковая и так далее. Пусть это будет самое главное, детям комфортно, удобно, потому что ребёнок находится полдня в школе. Свободная форма, я думаю, для того, чтобы была, например, в пятницу или в субботу, когда дети учатся. Постепенно переходить к этому. Но так сразу, я думаю, что и менталитет педагогов ещё не готов», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

Психологи предлагают смотреть на вопрос шире. На самовыражение ребенка помимо правил в школе влияют воспитание, окружение и положение подростка в коллективе. При этом единая одежда действительно может работать на сплочение создавать ощущение принадлежности к одной команде.

«Важнее подростку дать понять, что существуют определенные правила, и эти правила нужно придерживаться в определенной группе, и можно быть без этих правил вне этой группы. И, конечно же, дать подростку самовыражаться в других сферах – кружках, сообществах, вольной прогулке или общению», — Анастасия Утинанс, психолог.

В министерстве просвещения напомнили, школы не вправе навязывать родителям конкретного производителя. Фасон формы действительно определяется организацией образования, но приобрести форму родители могут в любой торговой сети и самостоятельно выбрать производителя.