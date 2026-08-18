Родителей могут оштрафовать за нарушение требований к школьной форме

Родителей ученика, пришедшего в учебное заведение без школьной формы, могут привлечь к ответственности. Сначала им выносится предупреждение. Если нарушение повторяется, предусмотрен штраф в размере 5 МРП — 21 625 теңге.

Об этом сообщили на брифинге в Центральной службе коммуникаций. Согласно закону «Об образовании», если ученик пришёл в одежде, не соответствующей требованиям к школьной форме, его нельзя не допускать в школу или отстранять от занятий.

О требованиях закона рассказала первый вице-министр просвещения Шынар Куанышкызы: «Ребёнок имеет право на качественное образование. Поэтому даже если ученик пришёл в одежде, не соответствующей требованиям к школьной форме, его нельзя не допускать в школу. В статье 47 закона «Об образовании» определены права и обязанности учащихся, а в статье 49 — права и обязанности родителей. Родители обязаны обеспечить соблюдение требований по ношению школьной формы, утверждённых образовательной организацией совместно с родителями и попечительским советом. Кроме того, за нарушение требований к школьной форме действующим законодательством предусмотрена административная ответственность».

Мнения родителей по этому вопросу разделились. Одни считают, что школьная форма формирует единые правила и требования, а также уменьшает социальные различия между учениками. Другие уверены, что качество образования нельзя оценивать по одежде ребёнка.

По их мнению, ученикам следует предоставить определённую свободу в выборе одежды:

— «Я считаю, что штрафовать неправильно. Я не согласен. Людям и так непросто справляться с финансовыми трудностями. Особенно это касается многодетных семей и тех, кто потерял кормильца. Они самостоятельно стараются обеспечивать себя. В целом я думаю, что лучше перейти на свободную форму одежды».

— «Считаю, что это правильно. Сейчас порой даже сложно отличить старшеклассников от учителей. Будет порядок. Ведь школьная форма существует уже давно».

— «Я считаю, что школьную форму нужно носить. Когда все ученики одеты одинаково, это выглядит красиво. Думаю, родители сами должны понимать необходимость уважительного отношения к школе и учителям и отправлять ребёнка в школьной форме. А вот против штрафов я выступаю».

Между тем, в прошлом году в Шымкенте обучались более 200 тысяч школьников. Из них 437 не соблюдали требования к школьной форме.