От мастера по маникюру до дизайнера, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

В Шымкенте школьники смогут освоить азы рабочих профессий. Речь идёт о тех детях, которые оказались в трудной жизненной ситуации и сейчас живут в Центре поддержки. Получить профессию они смогут прямо в учреждении. Неравнодушные горожане открыли там профориентационную мастерскую.

Они волнуются словно перед экзаменами. Дети готовятся к открытию современной профориентационной мастерской.

Щипчики, пилочки разной зернистости, мягкий баф – ребятам сразу устроили модную перезагрузку. На необычном уроке Диана Савченко старается запоминать мельчайшие детали маникюра. Хочет научиться делать женщин и девушек красивее.

» Давно хотела попробовать, испытать на себе, научиться. Так как у сестры не было времени меня обучать, а у меня не было возможности ходить на курсы, поэтому я очень рада, что такую возможность предоставили – обучаться этому делу, даже если у нас будет профессия, работа», — говорит Диана Савченко, воспитанница центра поддержки детей.

Десятки оттенков краски, оксиды, растворители и невероятное количество баночек. Освоить школьникам предложили также парикмахерское мастерство.

В стилисты-барберы, в основном, записались мальчики.

«Мне было любопытно посмотреть на парикмахера, как он работает. Я думаю, что когда вырасту, это мне пригодится. Потому что каждый мужчина должен работать, обеспечивать семью. А я смогу еще подстригать брата или сестру», — говорит Ислам Сулейменов воспитанник центра поддержки детей.

В центре сейчас живут 70 детей, которые пока остались без родительской любви и опеки. Среди них есть те, кто уже заканчивает учебу, и те, кто только начинает школьный путь. Государство выделяет для таких ребят гранты на обучение в университетах. Однако еще одна рабочая профессия, которую можно получить, не выходя из центра, лишней не будет, уверены преподаватели.

«Кабинет был специально оборудован. Два раза в неделю будут дети там заниматься. Учителями выступили лучшие мастера города, они как волонтеры помогают. Мы хотим приучить детей к труду, и чтобы здесь они получили свою первую профессию», — говорит Алия Бектемисова, директор центра поддержки детей.

Впечатлений и ярких эмоций было много. Кто-то исполнил давнюю мечту и впервые в жизни смог сделать причёску другу. От счастливых улыбок и невероятных эмоций в зале стало еще светлее и теплее. Учебный кабинет детям подарила семья неравнодушных. Когда-то они жили по соседству с центром и всегда мечтали наполнить радостью сердца этих ребят. В ближайшее время тут откроется учебный класс, где школьников научат шить.