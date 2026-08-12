В Туркестанской области почтили труд строителей

Гостей праздника встретила специальная выставка. Здесь показали современную строительную технику и оборудование, материалы и профессиональные инструменты. С представленными разработками вместе с ветеранами отрасли ознакомился и аким области.

Поздравляя специалистов с профессиональным праздником, глава региона Нуралхан Кушеров, отметил особую роль строителей в развитии страны: «Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём строителя! Во все времена строительная отрасль была одним из драйверов развития страны. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию строительной сферы. Наряду с увеличением объёмов жилищного строительства Президент ставит во главу угла качество строительства и безопасность граждан. Также одной из основных задач определены цифровизация отрасли и повышение её прозрачности».

В этом году был принят новый «Строительный кодекс». Документ призван придать новый импульс качественному и открытому развитию отрасли. Системная поддержка со стороны Правительства создаёт прочную основу для дальнейшего роста строительства.

Благодаря этому в Туркестанской области поэтапно реализуются масштабные проекты, которые меняют облик региона и создают комфортные условия для жителей.

По словам Нуралхана Кушерова, развитие городов и сёл, их архитектура и благоустройство напрямую связаны с работой строителей: «Сегодня каждый социальный объект, жилой дом, промышленный или инфраструктурный проект, возводимый в области, — это вклад в развитие региона. В этом году в Туркестане состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств. На встрече Глава государства отметил: «Цель проведения заседания в Туркестане — встретиться с лидерами братских стран на исторической Родине, представить всему миру возрождённый Туркестан. Несомненно, особая роль в преображении Туркестана и его представлении миру принадлежит строителям. Яркое тому подтверждение — уже ставшие символами города «Тайқазан» и комплекс «Киіз үй». Какую бы отрасль мы ни взяли, её развитие невозможно без строительства. Благодаря вашему труду, наш регион преображается, населённые пункты обновляются, а благосостояние жителей растёт. Это результат вашей честной и самоотверженной работы».

В ходе мероприятия глава области наградил специалистов строительной отрасли, которые внесли значительный вклад в её развитие и проявили высокий профессионализм.

Дулат Жолдыкараев, директор ТОО «Real stroy invest»: «Мы занимаемся строительством в масштабах республики, в частности на территории Туркестанской области и в районе города Шымкента. В разных районах Туркестанской области и в Шымкенте возводим различные объекты. Сегодня получил награду. Мне очень приятно, большое спасибо».

Строительная отрасль региона сегодня демонстрирует уверенный рост. По итогам первых шести месяцев 2026 года объём строительных работ в Туркестанской области составил более 306 миллиардов тенге. Это на 25,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В эксплуатацию введено 475 тысяч квадратных метров жилья — рост составил более 8 процентов.

Айзат Ергешова, менеджер компании «Түркістан бетон»: «У нашей компании есть собственный завод по производству железобетонных плит и бетона. Завод расположен в индустриальной зоне города Кентау. Сейчас у нас работает более 30 сотрудников. Мы производим и поставляем плиты и бетон многим строительным компаниям Туркестанской области».

Особое внимание на празднике уделили ветеранам отрасли — людям, которые десятилетиями посвятили себя строительству и сегодня передают профессиональный опыт молодому поколению. Символичным завершением мероприятия стала церемония преемственности поколений.

Ветераны строительной отрасли передали молодым специалистам «Строительный кодекс», подчеркнув: знания, опыт и традиции должны продолжать служить развитию отрасли.