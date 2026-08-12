В Туранском районе разрабатывают проект новых канализационных сетей

В Туранском районе Шымкента разрабатывается рабочий проект по подключению домов к централизованной системе канализации. Проект охватит улицы Казыбек би, Лихачева, Байзақұлы, Жандосова, Верещагина, Шолохова и Уәлиханова.
Главная цель — обеспечить жителей этих улиц централизованной канализацией и продолжить развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры района.
В рамках проекта к системе планируется подключить 395 домов, в которых проживают 1 305 человек.
Реализация проекта позволит обеспечить дома централизованной канализацией, повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Кроме того, ожидается снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение бытовых условий жителей.
Проект реализуется в рамках работы по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Шымкента и повышению качества коммунальных услуг для населения.