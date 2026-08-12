В Туранском районе разрабатывают проект новых канализационных сетей

В Туранском районе Шымкента разрабатывается рабочий проект по подключению домов к централизованной системе канализации. Проект охватит улицы Казыбек би, Лихачева, Байзақұлы, Жандосова, Верещагина, Шолохова и Уәлиханова.

Главная цель — обеспечить жителей этих улиц централизованной канализацией и продолжить развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры района.

В рамках проекта к системе планируется подключить 395 домов, в которых проживают 1 305 человек.

Реализация проекта позволит обеспечить дома централизованной канализацией, повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку. Кроме того, ожидается снижение нагрузки на окружающую среду и улучшение бытовых условий жителей.

Проект реализуется в рамках работы по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры Шымкента и повышению качества коммунальных услуг для населения.