Новые правила для проката самокатов вступают в силу в Казахстане

В Казахстане вводятся новые правила учёта и нумерации электросамокатов, используемых в прокате. Нововведения распространяются на компании и предпринимателей, предоставляющих такие транспортные средства в аренду.

Основная цель инициативы — навести порядок на рынке проката и упростить идентификацию электросамокатов на улицах городов.

Согласно новым требованиям, каждый электросамокат, используемый в аренде, должен получить уникальный регистрационный номер. Его будет присваивать сам оператор проката до ввода транспортного средства в эксплуатацию.

«Регистрационный номер будет состоять из одной латинской буквы и пяти цифр», — говорится в правилах.

Латинская буква закрепляется за конкретным оператором и используется для всех его самокатов.

Например, если компании присвоена буква «A», номера её самокатов будут выглядеть следующим образом: A00001, A00002, A00003 и так далее. При этом такая буква не может быть использована другим оператором.

Кроме того, компании обязаны вести подробный учёт всех электросамокатов, находящихся в прокате.

В перечень обязательных данных входят:

• марка, модель и год выпуска самоката;

• серийный номер;

• дата ввода и вывода из эксплуатации;

• сведения о техническом обслуживании и ремонте;

• присвоенный регистрационный номер.

Отмечается, что регистрационный номер должен быть изготовлен из прочного материала, устойчивого к влаге, солнечному свету и перепадам температур. Он также должен иметь светоотражающее покрытие.

Номер будет размещаться на задней части самоката над колесом, а также с обеих сторон рулевой стойки.

«Если электросамокат выводится из эксплуатации, его регистрационный номер сохраняется в учёте и не может быть присвоен другому транспортному средству», — уточняется в документе.

Ожидается, что введение новых требований позволит повысить безопасность на дорогах, упростить контроль за прокатными электросамокатами и сделать рынок аренды более прозрачным.