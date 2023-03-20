В Шымкенте показали уникальные артефакты — это сотни находок археологов, обнаруженных за последние пять лет, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24

Они датируются от второго века до нашей эры до 4-го века нашей эры. Многие из предметов выставляются впервые. Среди них — редкие украшения, ритуальные вещи и таблицы, с так называемым культобинским письмом. Они заинтересовали палеолингвистов со всего мира. Выставку уже посетили ученые и историки из Узбекистана, России и Кыргызстана.

«Письменность – это индикатор высочайшей степени цивилизации. Это то, на чем вообще базируется развитие человечества. И такое письмо на древних керамических таблицах удалось найти нам. Ну и конечно, некоторые уникальные артефакты, отдельно которые характеризуют цивилизационный уровень развития государства кангюй«, — говорит Александр Подушкин, профессор ЮКГПУ г. Шымкента.