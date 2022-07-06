Древние останки женщины-воина нашли археологи из Шымкента

Во время раскопок на могильнике Кызылжар они наткнулись на воинственную кочевницу, возраст которой насчитывает свыше двух тысяч лет, передает OTYRAR со ссылкой на Khabar.kz.

Останки женщины воительницы — находка для археологов неожиданная. Чтобы добраться до неё, историкам пришлось постараться.

Оказалось, что это не рядовая женщина, а весьма знатных кровей. Рядом с умершей не только керамика, а также оружие и дорогие украшения.

Женское погребение со столь полным вооружением археологи в этом регионе находят впервые. Здесь лук, редкие наконечники стрел, кинжал. Впрочем, воительница любила не только оружие — но ещё и стеклянные бусы с подглазурным нанесением золота, гагатовые золочёные и бронзовые украшения.

«Сам по себе курган, он в пределах 22-25 метров в диаметре. Размер кургана тоже определяет статус человека. То есть это знатная женщина, так скажем, которая, возможно, была предводителем определенного, небольшого круга номадов»,- говорит Александр Подушкин, археолог.

Уникально и то, что находки, несмотря на почтенный возраст — больше 2 тысяч лет, хорошо сохранились. По словам профессора Александра Подушкина, женщине – воительнице на момент смерти было примерно 50 лет. Предположительно, она относится к сарматскому кругу племён.

«Территория Южного Казахстана не считается этнической территорией сарматов. Однако наши материалы подтверждают, что эта группа древнего народонаселения, сарматская группа, их называют азиатские сарматы, присутствовала на территории Южного Казахстана. Это серьезная научная достоверная информация»,- говорит Александр Подушкин.

В соседнем кургане археологов ждали не менее любопытные артефакты. Здесь тоже захоронение женщины. Но историков больше заинтересовали ее личные вещи: бронзовое зеркало, а также игольница.

«Зеркало является как бы олицетворением человека. Клали его в могилу с учетом того, что они производили ритуальную порчу. Его портили, ломали ручку и били»,— говорит Екатерина Асадчева, студентка.

А этой плите тоже больше двух тысяч лет. Керамическую таблицу с нанесённой письменностью нашли на территории городища Культобе. Здесь экспедиция работает уже не первый год. Это 26 найденный фрагмент.

Находки, по словам, археологов, говорят о высоком уровне цивилизации древнего народонаселения. Артефакты передадут в музей. А территории, где проводилось исследование, вернут ее первоначальное состояние. Восстановят исторический ландшафт.