Как жить так, чтобы всё успевать и делать только то, что действительно важно

В конце самого обычного дня, когда я, как обычно, вконец вымотавшись, подводила итоги и понимала, что опять многое не успела сделать. И все эти не сделанные дела перетекают на завтра. В нагрузку к плановым. Ком этот накапливается, и вот-вот меня раздавит. Именно тогда, загнанная в угол своими невеселыми мыслями, я и подумала: «Хватит! Я больше не буду хвататься за все подряд, я перестану суетиться по пустякам и буду делать только то, что действительно важно. И не буду бежать по жизни»…

Знала бы я, как трудно будет исполнить эту простую установку. Оказывается, научившись бежать, я абсолютно разучилась тормозить. И уже не умею жить не спеша, со вкусом. Не умею медленно ходить, стараюсь побыстрее есть, раздражаюсь, когда приходится кого-то подождать лишние пять минут. Что это, если не диагноз? У меня не стало времени, чтобы читать книги, гулять по улицам, встречаться с друзьями. И ведь у них тоже нет времени на дружеские посиделки со мной. Мы все спешим. И ничего не успеваем. И что самое обидное – не замечаем, как проходит жизнь. Все время жалуемся, что устали так жить, но почему-то не решаемся все поменять. И остановить наш бесконечный бег может только что-то чрезвычайное – болезнь, жуткая усталость и затяжная депрессия.

Уважаемые современные торопыги, я знаю, что вы скажете. Что жизнь изменилась, что она ускорилась в разы, что сейчас все бегут, чтобы хорошо жить. Но не обманываем ли мы себя? Что такое жить хорошо? Заработать побольше денег, чтобы накупить побольше вещей? Вкалывать, как проклятому, чтобы раз в пятилетку вывезти семью в какую-нибудь Турцию? Я помню, как жили мои родители, когда я была ребенком. Они всегда работали – это естественно, тогда все работали. Но при этом они успевали ходить в гости и приглашать к себе друзей. Проводить время с детьми. Выезжать семьей на природу – мы исходили все здешние предгорья, наш маленький «Запорожец» несколько раз свозил нас на Иссык-Куль. При этом мы сами шили себе платья и вязали кофточки. Пекли пироги, как на Маланьину свадьбу – хватало всем: и родне, и соседям. Мы сажали огород и собирали большие урожаи. Мы успевали в разы больше, но при этом не были похожи на загнанных лошадей. Мы жили радостно, хотя и намного проще. Я скучаю по тому времени. И пытаюсь снова научиться жить как раньше – замечать смену дня и ночи, выслушивать людей, которые со мной говорят, получать удовольствие от вещей и событий вокруг…

В моем планшете больше не будет пособий типа «Планируйте своей день, чтобы успеть все!» или «Как сделать так, чтобы в ваших сутках было 48 часов». Скорее нужно подумать о том, как бы теперь замедлиться. Если у вас такая же проблема, предлагаю подумать вместе, как с ней справиться. Давайте разложим кое-что по полочкам.

Работа. Больше всего нас загоняет именно она. Независимо от того, руководитель вы или подчиненный, если вы хотите хорошо делать свое дело, то всегда есть опасность перегнуть палку. Нахватать дел и обязательств больше, чем вам по силам. Что тут можно сделать? Боссу нужно смириться с мыслью, что нельзя все и всегда контролировать самому. Найдите в своей команде несколько человек, которые смогут отвечать за свои участки работы, и дайте им волю. Доверяйте людям. Это самый продуктивный метод, который позволит вам добиваться хорошего результата с минимумом энергетических затрат. Помните – короля делает свита.

Если вы подчиненный – ищите работу по силам. Не тащите все одеяло на себя, лишь для того, чтобы вас заметил и оценил начальник. Не хватайтесь за сто дел одновременно. Результат, скорее всего, разочарует не только вас, но и его. Попробуйте расставить приоритеты: что для вас главнее – работать на износ и зарабатывать материальные блага, или найти работу по душе и лишиться чего-то для своего тела. Хотя знаете, некоторым удается, получать деньги, не напрягаясь (но это не мой случай).

Дом. Ему мы тоже отдаем много сил. С одной стороны это место, где каждый из нас может расслабиться, с другой – хочется и для дома, для семьи сделать все «как положено». Здесь совет примерно тот же – перераспределите нагрузку на всех. Два часа общего труда – и все свободны для любимых занятий. Не старайтесь быть дома единственным авторитетом во всех делах, не требуйте от всех совершенства, больше полагайтесь на своих близких.

Дорога. Ну здесь можно расслабиться, только если ты не за рулем. Попробуем больше ездить на автобусах и ходить пешком. Медленнее, чем обычно. Глядя по сторонам. Обращая внимание на всякие интересности по пути. Не неситесь, как будто вы на ипподроме. Говоря это, я прежде всего не вас поучаю, а себя уговариваю.

Еда. Как же оказывается трудно есть медленно! Так, как учат умные люди: наслаждаясь самим процессом, чувствуя настоящий вкус блюда, а не просто – пересолено-недосолено. Мне уже иногда удается ужинать со вкусом, в два раза дольше, чем раньше. И знаете, что я заметила. Действительно, наедаюсь, съев гораздо меньше, чем раньше. Еще один плюс.

Удовольствия. Если раньше мы планировали дела, то теперь давайте планировать то, что нас радует. Обязательно в расписании каждого дня – получение удовольствия. Хоть от чего – от хорошей беседы, от чудесной погоды, от мысли, что ничего не болит и скоро весна… Сколько поводов для счастья у каждого из нас! Надо только остановиться и посмотреть по сторонам. И выдохнув, начать новую жизнь.

Вот уже скоро месяц, как я сознательно себя торможу. Скажу сразу – получается пока плохо. Все время нужно одергивать себя – куда побежала, зачем нахватала столько дел, не нужно обещать то, что в итоге свалит тебя с ног. Если вижу, что не успеваю что-то, останавливаюсь, откладываю. Поговорка «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня» – уже не мой девиз. Мой девиз – сегодня нужно просто жить!

Яна КОТТ