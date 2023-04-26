Туркестанские бизнесмены уклоняются от налогов

В Туркестанской области растет количество предпринимателей, которые занимаются теневым бизнесом и уклоняются от налогов. В прошлом году приостановили работу 56 предприятий, занимавшихся незаконной деятельностью.

Организаторов двух финансовых пирамид задержали в Туркестанской области.

По делу фигурировали 25 человек. Об этом на еженедельном совещании главе региона рассказали представители департамента экономических расследований.

По данным ведомства, жертвами Evolution Corporation и Indigo 24 стали жители шести областей. Преступная группа присвоила более 3 млрд тенге.

Помимо этого, в регионе растет количество предпринимателей, которые активно занимаются теневым бизнесом. У нарушителей изъято 68 тысяч бутылок спиртных напитков. Сотрудники департамента экономических расследований также прикрыли работу восьми подпольных цехов.

Диас Тобатаев, начальник оперативного отдела департамента экономических расследований Туркестанской области:

«За 3 месяца 2023 года в рамках борьбы с теневой экономикой выявлено 2 подпольных цеха по производству нелегальной алкогольной продукции, 2500 литров алкогольной продукции. Уничтожен склад для хранения конфискованной готовой продукции объемом более 1200 литров этилового спирта. При этом идет борьба с контрабандой, финансовыми пирамидами и нелегальной торговлей табачными изделиями».

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды поручил ответственным органам пересмотреть подходы к анализу коррупционных рисков

Дархан Сатыбалды, аким Туркестанской области:

«В ходе анализа было установлено, что риск коррупции в строительной сфере высок. В связи с этим, следует направить в уполномоченный орган предложение по цифровизации данных процессов во взаимодействии с соответствующими ведомствами. Должен быть проведен внутренний анализ рисков коррупции в других сферах и даны рекомендации по устранению выявленных недостатков».

На совещании также поднимались вопросы о реализации квартир по государственным программам. Около 30 конкурсов, проведенных по программе «7-20-25», не соответствовали требованиям. По всем нарушениям надзорные органы приняли соответствующие меры.