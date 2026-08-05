Путь к мировому золоту: в Шымкенте чествовали Дияра Аманали

В Шымкенте состоялась торжественная церемония чествования чемпиона мира среди юниоров Дияра Аманали.

Спортсмена поздравили представители спортивного сообщества, тренеры, воспитанники школы, а также почетные гости, которые отметили его выдающееся достижение на международной арене и вклад в повышение престижа казахстанского спорта.

Директор специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №15 Ермек Сатыбалдыулы рассказал, что путь к чемпионскому титулу занял несколько лет и стал результатом системной подготовки, упорного труда спортсмена и тренерского штаба: «К этой цели мы шли семь лет. За это время становились чемпионами Азии, были призерами международных соревнований. Но чемпиона мира у нас до сих пор не было. Поэтому главной целью было именно завоевать титул чемпиона мира. Чтобы достичь этой цели, нужно много трудиться, постоянно работать над собой и качественно готовиться. Мы верили, что сможем этого добиться. Еще два года назад я говорил, что в течение одного-двух лет воспитаем чемпиона мира. Именно с этой мечтой и начали работать — через чемпионаты Казахстана, шаг за шагом, двигаясь к своей цели».

В рамках мероприятия при поддержке мецената Дияру Аманәли были вручены ключи от нового автомобиля, а также образовательный грант, который позволит ему продолжить обучение и совмещать получение образования с дальнейшей спортивной карьерой.

Кроме того, денежными премиями были отмечены тренеры, внесшие значительный вклад в подготовку чемпиона мира.

Сам чемпион мира Дияр Аманали поделился впечатлениями от выступления на мировом первенстве в Баку, отметив высокий уровень конкуренции и значение тщательной подготовки к каждому поединку: «В Баку всё прошло отлично. Слава Аллаху! Провели пять поединков, и все пять завершились победой. Удача и хорошая подготовка были на нашей стороне. При этом соперники были далеко не слабыми — все приехали хорошо подготовленными и настроенными на серьёзную борьбу».

Торжественная церемония стала символом признания труда спортсмена и его наставников.

Организаторы подчеркнули, что подобные меры поддержки направлены на развитие молодых талантов, популяризацию спорта среди молодежи и создание условий для новых побед казахстанских атлетов на крупнейших международных соревнованиях.