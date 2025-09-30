В Шымкенте встретили чемпиона мира по рукопашному бою

Под звуки военного оркестра и в атмосфере национального колорита в аэропорту Шымкента встретили чемпиона мира по армейскому рукопашному бою среди молодежи лейтенанта Дархана Жорагула.

Дархан Жорагул, чемпион мира по рукопашному бою среди молодежи: «Это не только моя победа. Это результат поддержки командиров, наставников и сослуживцев. Благодарю всех, кто верил в меня и помогал на этом пути».

Напомним, первенство мира по армейскому рукопашному бою среди молодежи прошло в Актау. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 стран. В упорной борьбе в весовой категории до 97 килограммов Дархан Жорагул завоевал золотую медаль.