Нарушил — ответишь: выпускникам напомнили об ответственности перед законом

Нарушил — неси ответственность. В преддверии выпускных экзаменов сотрудники прокуратуры и полиции вышли в школы. Цель — не напугать, а предупредить: каждый шаг имеет последствия.

В трёхъязычной школе-гимназии №8 имени Мухаммеда Хайдара Дулати — 198 выпускников. 22 из них претендуют на знак «Алтын белгі», 21 — на аттестат с отличием.

Среди них — Абдимансур Еликбай. Олимпиадник, отличник и, как он сам говорит, сторонник закона.

Абдимансур Еликбай, ученик: «Давайте уважать порядок. Слушать родителей. Не нарушать закон. Мы — будущее страны, и это нужно доказывать делом».

Главный месседж встречи — закон один для всех. Представители прокуратуры и полиции говорили без протокола, но по делу: любое правонарушение влечёт последствия. И в этом смысле, выпускной — это не только шары и ленты, но и взросление.

Заманбек Асланбек, прокурор Аль-Фарабийского района: «Сегодня мы говорим с молодёжью на равных. Объясняем, к чему ведут ошибки, какие бывают схемы мошенничества, как избежать беды. Это не лекция — это важный разговор».

Профилактика — в приоритете. Только в этом учебном году масштабные разъяснительные встречи прошли в 290 школах. Прокуратура и полиция нацелены на одно: сформировать поколение, которое будет не бояться закона, а уважать его.