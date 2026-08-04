Мэр Измира высоко оценил туристический потенциал Шымкента

Делегация турецкого города Измир во главе с мэром Джемилем Тугаем прибыла в Шымкент с рабочим визитом. Гости посетили историко-культурные достопримечательности, ознакомились с туристической инфраструктурой города и его инвестиционными возможностями.

По словам главы Измира, Шымкент произвел на него очень приятное впечатление как красивый и зеленый город: «Я впервые приехал в Шымкент и вообще в Казахстан. Вчера мы были в Алматы, сегодня приехали в Шымкент, а завтра отправимся в Астану. Шымкент — очень зеленый город. Мы познакомились с ним, и он нам очень понравился. Здесь созданы хорошие условия для жителей. Город приятно удивляет своим уровнем социального развития. Уверен, что в будущем он станет еще красивее».

В настоящее время Шымкент поддерживает побратимские связи с четырьмя турецкими городами — Измиром, Аданой, Балыкесиром и Эскишехиром. Сотрудничество с Измиром продолжается с 2004 года. Теперь стороны намерены наполнить многолетние партнерские отношения конкретными совместными проектами.

По словам руководителя управления туризма, внешних связей и креативных индустрий Бексултана Адилханова, открытие прямого авиарейса между Алматы и Измиром создает дополнительные возможности для привлечения туристов из Турции: «Сегодня наши гости знакомятся с туристическим потенциалом Шымкента. Мы планируем привлекать туристов из Турции, в частности из Измира. Одной из главных предпосылок для этого стало открытие прямого авиарейса Алматы — Измир. Из Алматы в Шымкент можно удобно добраться самолетом, поездом или автомобилем. Мы рассчитываем использовать этот маршрут для увеличения туристического потока».

Напомним, в прошлом году Шымкент посетили около 500 тысяч туристов. Только за первые три месяца текущего года в город приехали почти 100 тысяч путешественников. Большинство из них — граждане Узбекистана и Китая. В ближайших планах — увеличение числа туристов из Турции.