В Шымкенте началась военная приписка юношей

В Казахстане с начала года началась приписка будущих защитников нашей страны. Регистрация проводится ежегодно с 8 января по 1 апреля, цель — принять граждан на воинский учет, определить их количество, степень годности к воинской службе и проверка физподготовки.

Всего по стране постановке на воинский учет в текущем году подлежат порядка сотни тысяч казахстанцев, из них почти более пяти тысяч из нашего региона — говорят в военкомате.

«По Шымкенту у нас более пяти тысяч юношей встают на воинский учет. Сначала медицинский осмотр, далее проверка данных и работа с психологами. На сегодняшний день никаких проблем с припиской молодых ребят нет. Прописка продлится несколько месяцев. Каждый родитель может обратиться в городской департамент по делам обороны и получить всю подробную информацию», — пояснил начальник департамента обороны города Шымкента Абдугабит Шегебаев.

Ежедневно в местный военкомат по месту жительства для прохождения медицинского осмотра прибывают учащиеся школ и среднеспециальных учебных заведений. Согласно плану графика, в день отделы по делам обороны принимают свыше 100 человек. Сначала юноши проходят медицинский осмотр, далее беседа с психологом.

Если сравнивать с прошлыми годами, по словам военкомов, большинство будущих защитников страны годны к службе и хотят отправиться отдать свой долг родине. Большинство шымкентцев планируют пойти служить в ВДВ, авиавойска и службу государственной охраны.