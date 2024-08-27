Подготовка к осеннему призыву: Туркестанская область демонстрирует высокие результаты

В Туркестанской области состоялось совещание, посвященное подготовке к осеннему призыву на срочную воинскую службу.

Начальник департамента по делам обороны региона, полковник Нурмаханбет Дюсебаев, подвел итоги весенней кампании и представил план работы на предстоящую осень.

Так в минувшей весной в вооруженные силы, другие войска и воинские формирования из области были призваны более двух с половиной тысяч человек, из которых порядка одной тысячи были направлены в вооруженные силы.

В ходе совещания руководитель областного департамента по делам обороны особое внимание уделил успешному завершению весеннего призыва, который был выполнен с впечатляющим результатом — на 104% от плана.

Это свидетельствует о слаженной работе местных органов военного управления Туркестанской области, которые, по словам полковника Дюсебаева, заняли лидирующую позицию в стране по выполнению поставленных задач.

— «Мы смогли не только выполнить план, но и превзойти его, обеспечив качественный отбор и подготовку молодых людей к службе в рядах вооруженных сил, других войск и воинских формирований», — подчеркнул полковник.

Успех весеннего призыва обусловлен множеством факторов, одним из которых стала, проведенная широкая информационная работа среди молодежи, направленная на повышение престижа военной службы. Были организованы встречи с ветеранами, показательные мероприятия, публиковались статьи в СМИ, что позволило развеять мифы и стереотипы о службе в армии.

Между местными органами военного управления области, образовательными учреждениями и местными органами власти налажено тесное взаимодействие, что позволило оперативно и качественно решать вопросы, связанные с призывом.

В рамках подготовки к осеннему призыву планируется продолжить активное информирование молодежи о преимуществах военной службы, с целью повышения мотивации и информированности о правах и обязанностях призывников.

Кроме того, в рамках проведенного совещания военнослужащие отличившиеся во время весенней кампании были награждены грамотами и благодарственными письмами от рук начальника департамента.

Туркестанская область демонстрирует пример успешного проведения призывных кампаний, благодаря слаженной работе местных органов военного управления и власти, общественных организаций и ветеранов.