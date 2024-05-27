В Шымкенте прошла церемония приведения к присяге молодых солдат

На строевом плацу механизированной бригады регионального командования «Юг» в Шымкенте состоялась торжественная церемония приведения к военной присяге молодого пополнения призыва весна-2024.

Перед личным составом и гостями выстроились 170 новобранцев с боевым оружием на груди, призванных из разных областей и городов Казахстана. В течение месяца они успешно прошли курс начальной военной подготовки при части и на учебном полигоне, освоив навыки строевой, огневой и физической подготовки, а также изучив требования общевоинских уставов.

В назначенное время личный состав воинской части выстроился на плацу.

Под звуки военного оркестра к месту построения вынесли боевое знамя воинской части, зазвучал государственный гимн, и поднялись флаг Республики Казахстан и флаги видов вооруженных сил. После команды командира части полковника Амиркожа Айткожина над плацем зазвучали слова военной присяги. В его тексте немного слов, но каждое из них пронизано глубоким смыслом.

Преодолевшие почти 2000 километров от дома до своих сыновей родители и близкие родственники молодых солдат наблюдали за церемонией со слезами на глазах и радостью в сердцах. Ведь совсем недавно многие из этих юношей окончили школу, а сегодня они уже начинают службу в армии.

«День, когда даешь клятву на верность Родине, бывает раз в жизни. Мы старались сделать все четко и уверенно. В тексте военной присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Мы обязательно будем прилагать все усилия для качественной боевой учебы, чтобы оправдать доверие старших» – поделился рядовой Айбол Полатов.

Ритуал принятия военной присяги завершился выступлением солдат с элементами приемов рукопашного боя и прохождением торжественным маршем.

Это был первый этап их военной подготовки. Теперь им предстоит пройти подготовку по специальности, продолжить строевые занятия и занятия по физической подготовке.

Хотя им еще многому предстоит научиться, они уже стали воинами в полном смысле этого слова.

После присяги для родителей была организована экскурсия по территории части. Им показали казарменные помещения, столовую, и командование части ответило на все их вопросы.

Пресс-служба Шымкентского гарнизона отметила важность таких мероприятий для сплочения воинского коллектива и повышения патриотического духа среди новобранцев.

Эти юные солдаты сделали важный шаг в своей жизни, вступив на путь служения Родине.

Торжественная церемония приведения к военной присяге завершилась, оставив у участников и гостей мероприятия яркие впечатления и чувство гордости за свою страну и ее защитников.