Пассажиры Шымкента должны оплачивать проезд только электронно

Пассажиры должны оплачивать проезд только через установленные электронные системы оплаты. В общественном транспорте нельзя платить наличными или переводить деньги на личный счёт водителя.

Объявления об этом требовании транслируется в салонах автобусов, но число тех, кто игнорирует это правило, не уменьшается. О том, сколько пассажиров были вынуждены оплатить штраф за не соблюдение правил в нашем материале.

Не платите за проезд наличными, предупреждают представители акимата. Но не все водители и пассажиры обращают внимание на это требование. За три месяца нового года 3719 пассажиров были привлечены к административной ответственности за неоплату проезда. Между тем жители города считают штрафы оправданными, ведь, по их словам, порядок должен соблюдаться.

Согласно правилам, за неоплату проезда пассажирам, на основании действующего законодательства, выписывается штраф в размере 8650 тенге. Требования к пассажирам просты, при входе в автобус произвести оплату электронным способом, через QR-код или посредством карты. В противном случае — штраф.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Просим пассажиров своевременно оплачивать проезд. Даже если проезд бесплатный, необходимо оформить транспортные карты и обязательно приложить их к терминалу. Электронная система оплаты нужна не только для приёма денег — она позволяет точно учитывать пассажиропоток. Это, в свою очередь, помогает принимать решения об увеличении или, при необходимости, уменьшении количества общественного транспорта».

Напомним, недавно автопарк автобусов был полностью обновлён. Вместимость новых автобусов составляет от 65 до 85 человек. Общественный транспорт работает на экологически чистом газовом топливе, технические характеристики полностью соответствуют международным стандартам.

Новые автобусы оснащены системой вентиляции, электронными табло маршрутов, системой GPS-контроля, шестью камерами видеонаблюдения и механическим пандусом для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня, на 95 городских маршрутах курсирует около тысячи автобусов.