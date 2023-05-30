Более 200 комплаенс-офицеров прошли антикоррупционное обучение в Шымкенте

Выявлять коррупционные риски в квазигоссекторе помогают комплаенс-офицеры. Их в Шымкенте насчитывается 206 человек.

Такие комплаенс-службы представляют из себя независимые подразделения в организации. Они имеют официальный статус и право доступа на получение всей необходимой информации, право на проведение внутренних расследований.

Накануне по инициативе Антикоррупционной службы в Шымкенте организовали коучинг комплаенс-офицеров.

На мероприятие были приглашены заместитель руководителя аппарата акима города Шымкент Баглан Асанбаев, директор городского филиала Академии государственного управления при Президенте РК Адилет Нысанбаев, директор городской палаты предпринимателей Сабира Адамбекова, комплаенс-офицер ТОО «СП «Инкай» АО «НАК «Казатомпром» Дархан Шалбаев.

В ходе встречи лекторами доведены основные практики внедрения антикоррупционного комплаенса в работе организаций квазигосударственного сектора. В том числе в 3 учреждениях создана персональная комплаенс-служба (АО«СПК» Shymkent», НАО «учеба им. М. Ауэзова», КГУ «Центр занятости населения»), в 203 учреждениях функции комплаенс возложены на юристов, заместителей руководителя и сотрудников вспомогательных отделов.

Разъяснены внутренние процессы работы по выявлению и устранению коррупционных рисков, а также принимаемые системные меры по формированию антикоркультуры.

В завершении мероприятия на вопросы и предложения участников даны разъяснения, а также выстроены модельные задачи для эффективной антикоррупционной деятельности в организациях.

Отметим, по городу Шымкент в организациях квазигосударственного сектора, коммунальных государственных учреждениях и частных компаниях работают 206 комплаенс-офицеров.

В том числе в 3 учреждениях создана персональная комплаенс-служба (АО«СПК» Shymkent», НАО «учеба им. М. Ауэзова», КГУ «Центр занятости населения»), в 203 учреждениях функции комплаенс возложены на юристов, заместителей руководителя и сотрудников вспомогательных отделов.