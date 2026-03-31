После завершения отопительного сезона в Шымкенте начнутся ремонты сетей

Буквально сразу по окончанию отопительного сезона, начнется подготовка к следующей зиме. На основании заявок и жалоб жителей, будут приниматься меры для решения проблемных вопросов. Впрочем и самим жителям многоэтажных домов, в которых не было должного тепла, нужно беспокоить органы самоуправления или сервисные компании с которыми был заключен договор на обслуживание.

Айбек Кожабеков, главный инженер ГКП «ҚуатЖылуОрталық-3»: «Не могу сказать, что все КСК одинаково квалифицированы и имеют одинаковый положительный стаж. В работе некоторых КСК есть недочеты. Если они хорошо работают, они сами должны подавать нам заявки. После поступления заявки в Айкомек на номер 109 мы в обязательном порядке должны ее закрыть. Таковы требования городских властей и мы их выполняем».

Ранее завершение отопительного сезона снижает износ тепловых сетей и позволяет качественно подготовиться к следующему сезону. В рамках подготовки, будут проводится плановые ремонтные работы. Для их проведения необходимо временно отключить 213 многоэтажек от горячего водоснабжения.

Айбек Кожабеков, главный инженер ГКП «ҚуатЖылуОрталық-3»: «В Нижнем и Верхнем Отыраре, 18-м микрорайоне будет отключена половина домов. Также будут отключены микрорайоны Север, Сайрам и Восток. Планируем, что уложимся за один месяц. Если давление в сети восстановим раньше и не будет порывов и утечек, значит сразу подадим горячую воду».

Изношенность тепловых сетей домов, построенных 30–40 лет назад, стала по настоящему актуальной проблемой. Жители многоэтажек, в которых нет органов самоуправления, не желают вкладываться в реконструкцию внутридомовой инфраструктуры, надеясь на помощь государства. Но по закону внутридомовые сети — солидарная собственность жильцов.

На сегодня в городе насчитывается 2200 многоквартирных домов и 69 котельных.