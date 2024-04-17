Жители микрорайона Айкап просят провести центральную канализацию

Жители микрорайона Айкап несколько лет находятся в ожидании строительства централизованной канализационной системы. Аким заверил, что уже этой весной подрядная компания приступит к работам.

«Весной начнется строительство канализации, в следующем году объект сдадим в эксплуатацию», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

В управлении энергетики говорят, конкурс госзакупок завершен. Строительство начнется в мае. Объект переходящий на 2025 год.

«Общая сумма проекта 1 миллиард 200 миллионов тенге. В прошлом году была разработана проектно-сметная документация. Все тендеры по государственным закупкам завершены. Идет судебное разбирательство по службе технадзора, которое сейчас решается. Строительные работы начнутся в мае. Но следует отметить, что строительные работы завершатся не в этом году, а в следующем», — говорит Азат Кайнарулы, заместитель начальника управления энергетики и инфраструктурного развития г. Шымкента.

В этом году в Шымкенте планируется строительство двух магистральных канализационных коллекторов и 6 внутриквартальных систем. На это из бюджета планируют выделить почти 13 миллиардов тенге. Пока из 81 жилого массива к централизованной системе канализации подключены 25.