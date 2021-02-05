Врачи АО «Центр сердца Шымкент» провели операцию 101-летней жительнице города.
Машиной скорой помощи пациентка была доставлена с жалобами на головокружение, потемнение в глазах и слабость.
Долгожительница поступила с диагнозом: хроническая сердечная недостаточность.
Больной в экстренном порядке была произведена операция – имплантация электрокардиостимулятора.
Оперировали врачи аритмологи Есенбеков Берик Куралбаевич и Турсунбеков Азат Биржанович, анестезиолог реаниматолог Лауланбеков Данияр Еликбаевич, операционная медсестра Сатымбекова Индира Уалихановна и рентген-лаборантка Халык Фатима Еркебайкызы.