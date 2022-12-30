Шымкентские кардиологи провели операции 5000 пациентам

В шымкентском кардиологическом центре провели итоги года. Врачи подсчитали, что за 12 месяцев они выполнили более 5000 операций на сердце.

Из них 3720 прооперированы с использованием инвазивных технологий. 2125 пациентам поставили стенды.

Показатели по сравнению с прошлым годом повысились, если в 2021 году провели 576 операций на открытое сердце, то в этом году этот показатель увеличился в 1,6 раза.

По словам врачей, большая часть пациентов — это люди, перенесшие сердечный приступ.

К слову, в центре проводится около 40 видов операций: установка стенда на сердце, замена клапана сердца, операция аортакоронарного шунтирования, фиксация врожденных Ахау, протезирование приобретенного Ахау и открытая операция на сердце.