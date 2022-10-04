Картины на полмиллиона присвоил аферист в Шымкенте

Картины на полмиллиона тенге приобрел мужчина, показав продавцу поддельный электронный чек.

В дежурную часть Аль-Фарабийского РУП обратился продавец магазина картин. В заявлении он указал, что неизвестное лицо приобрел в магазине три картины общей стоимостью 450 тысяч тенге, показал продавцу поддельный электронный чек через мобильное приложение и ушел.

Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 190 УК РК “Мошенничество”. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 33-летнего жителя города.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Проводятся следственные действия.