В старом музее маленького села в ЮКО собрана коллекция уникальных картин. Десятки потрясающих полотен эпохи соцреализма местного художника Молдагали Калдыбаева доступны для обозрения жителям села Тасарык Толебийского района. Больше о них никто не знает.

«Может эти работы никому неизвестны, может они никогда не попадут на мировые аукционы. Да, они останутся в старом музее в моем ауле Тасарык. Но эти картины несут историю всего народа и того времени, когда жили наши предки», — написал о собрании картин Шуддин Саидов, журналист ТК «Отырар TV».

Автора работ уже нет в живых, рассказывает Шуддин. Уважаемый в селе Молдагали Калдыбаев был мастером-самоучкой.

Его работы — сохраненная история. Лица на портретах все из реальной жизни. С полотен на людей смотрят из прошлого односельчане художника. Сегодня многим картины эпохи соцреализма могут показаться наивными, простыми. Но они такие трогательные! Картины Молдагали Калдыбаева буквально пропитаны искренностью, между художником и его героями нет никаких посредников, теней, заказов и надзирателей. Она оставил нам людей такими, какими их увидел.

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И вот здесь, в картинной галерее сельского музея, и есть парадокс. «Тоталитарное искусство», как принято называть картины того времени, во всех своих декларациях обращено именно к человеку — слова «человек», «человечность» присутствуют во всех манифестах соцреализма этой поры.

Здесь же есть нечто такое, что талантливый художник смог незримо запечатлеть в своих картинах. Сложно определить, что именно делает эти работы настолько душевными и трогательными… Но это именно так.

«Музей находится рядом с моей школой, я помню как часами в детстве смотрел на эти картины. Сегодня, спустя много лет, зашёл в здание музея и окунулся в детство, стало грустно…, — говорит журналист, — Вспомнил, как автор работ говорил мне: «Меня может и забудут, и не дадут награды моим работам, но если они понравились вашему поколению, значит, я не зря живу».