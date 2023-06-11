Токаев 12 июня объявил Днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура в связи с человеческими потерями во время пожара в Абайской области, передает OTYRAR.

Глава государства прибыл в Абайскую область и встретился с родными погибших в пожаре. Он выразил соболезнования и пообещал наказать виновных в трагедии.

«Этот понедельник я объявляю Днем общенационального траура. Мы будем скорбить вместе с вами, вспоминать имена погибших. Я прошу вас крепиться и сохранять спокойствие. Соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям, будь это правоохранительные органы или министерства. Сейчас я проведу совещание, и мы, безусловно, извлечем из этого опыт», – пообещал Токаев.

Также президент поручил правительству оказать полную финансовую поддержку.

«Если есть обращения к правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим», — сказал президент на встрече с населением.

Завтра, в понедельник, в стране объявлен траурный день. Приспустят все государственные флаги на зданиях госорганов и заграничных дипломатических учреждениях. Также отменяются все развлекательные мероприятия и телепрограммы.

К слову, за годы правления Касы-Жомарта Токаева национальный траур в стране объявляется уже в пятый раз.