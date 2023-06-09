Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения

Инновационное устройство, которое защищает здание во время землетрясения, разработал школьник из Шымкента.

Ученик 10-го класса Изет Айтжан загорелся идеей создать систему защиты после мощного землетрясения в Турции, передает корреспондент OTYRAR. По словам юного изобретателя, помогли осуществить проект строители и архитекторы. Они предложили использовать защитные амортизационные плиты. Устройство необходимо установить в подвале, тогда многоэтажки способны выдержать подземные толчки.

Изет Айтжан, школьник-изобретатель:

«Особенность этого устройства заключается в его цилиндре. Эта часть отвечает за движение устройства в горизонтальном направлении, а эта — обеспечивает вертикальное движение. Её нужно прикрепить к земле».

Свое изобретение вундеркинд назвал «Стабилизатор». Одаренный школьник мечтает стать архитектором. Планирует использовать свое изобретение во время строительства.

Изет Айтжан, школьник-изобретатель:

«Безусловно идея создать такое устройство пришла не сразу. Я искал, смотрел и изучал. Я обратился за советом к архитекторам. Если здание большое, стабилизатор должен быть большими их должно быть много. Например, если здание большое и под ним всего 2 стабилизатора, это будет ненадежно. А если стабилизаторов будет много, то многоэтажки выдержат даже самое мощное землетрясение и можно будет обеспечить безопасность жителям».

Во время землетрясения «Стабилизатор» отправляет сигнал тревоги. Электричество, газ и вода отключаются автоматически. Ученик с научным руководителем ждут одобрения патента на изобретение.

Шолпан Изтилеуова, учитель географии:

«Мы полностью изучаем ход работы сейчас. Мы также работаем над получением патента. Особенность нашего проекта в том, что мы используем самый эффективный метод».

Сейчас юный изобретатель из Шымкента доводит проект до совершенства.