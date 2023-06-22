Шымкентские выпускники готовятся к вручению аттестатов

Сколько стоит выпускной? Казахстанские школьники готовятся к вручению аттестатов и бронируют рестораны для проведения банкетов.

Аружан Тасболатова сегодня получит аттестат об окончании школы. А уже через несколько дней пойдет отмечать это событие в ресторан. К такому важному мероприятию девушка решила подготовиться заранее, записалась на мейк-ап и прическу, заказала платье и купила туфли.

«Платье стоило 130 долларов, это будет 60 тысяч, туфельки я купила их со скидочкой, это где-то 30 тысяч тенге, есть планировка ресторана, я иду с родителем, с мамой, в общем выйдет 20 тысяч», — говорит Аружан Тасболатова, выпускница.

Запись в салоны красоты расписана до конца июня. Школьницы да и школьники готовятся к выпускному. И если молодым людям можно лишь освежить стрижку, то чтобы собраться на торжество, девушки тратят в салонах не один час, да и немало средств. Так, вечерний макияж обходится в среднем от 5 до 15 тысяч тенге, а цена укладку и прическу зависит от сложности и длины волос.

«Чем длиннее волос, тем дороже, потому что расходного материала уходит больше, в среднем от трех до пяти тысяч тенге. Сложные прически стоить будут выше 5 тысяч, это такая прическа объемная со всякими завитушками», — говорит Ада Абдуллоева, мастер по волосам.

Молодым людям также нужно потратиться на костюм, который в среднем стоит 25-50 тысяч тенге, но бывает и подороже. И на туфли, от 20 тысяч и выше. Еще одна статья расходов — ресторан. По словам рестораторов, часть выпускников отметили окончание школы еще в мае, но некоторые решили провести банкет уже после получения аттестатов. Школьники бронируют рестораны целыми классами а иногда объединяются с параллельными. Средний чек на человека — 15 тысяч тенге.

«Средняя цена 15 тысяч, с прошлого года она не изменилась, это получается без алкоголя, приходят, вызывают ведущего, играют, проводят конкурсы, веселятся, празднуют окончание школы», — говорит Анна Калачева администратор ресторана «Зор».

В среднем, на празднование окончания школы выпускники тратят от 100 тысяч тенге и выше. При этом эра пышных торжеств прошла, подростки стали осознаннее и зачастую, стараются экономить и отметить это событие скромно. А вот родители хотят сделать это событие запоминающимся и на детях стараются не экономить.