В Шымкенте в рамках Года рабочих профессий прошло познавательное мероприятие «Профессиональные мастера транспортной отрасли». Оно приурочено ко Дню работников транспортной сферы и проводится в рамках Года рабочих профессий.

Организаторы — городской отдел образования и дорожно-транспортный колледж. Цель — повысить интерес к специальностям транспортной отрасли, укрепить сотрудничество между учебными заведениями и работодателями. В программе — экскурсии на профильные предприятия, демонстрация современных технологий и открытые беседы со специалистами.

Айгуль Рустемова, главный специалист управления образования г. Шымкента: «Сегодняшнее мероприятие, которое проводится совместно с нашими социальными партнёрами, приурочено ко Дню работников транспорта, который отмечался накануне. Оно также проходит в рамках Года рабочих профессий. Мы собрали абитуриентов, поступающих в колледж по транспортным специальностям, чтобы показать, как учебный процесс реализуется в сотрудничестве с работодателями».

Первым пунктом программы стала экскурсия в автосервис. Участники познакомились с техническими процессами и оборудованием, увидели, как устроена работа в реальных условиях. Абитуриенты смогли пообщаться с мастерами, задать вопросы и узнать, как выстраивается карьера в отрасли. Для многих это стало первым профессиональным опытом.

Аскар Алибек, ученик школы №22 им. Елшибек батыра: «С детства интересуюсь автомобилями, поэтому выбрал колледж транспорта и дорог. Экскурсия была очень интересной — особенно техника, которую нам показали. Мне, действительно, нравится ремонтировать машины. Сегодня узнал, что мотор — самая важная часть авто, его называют «сердцем». Нам показали, как проверяют двигатель, фильтры, антифриз и другие жидкости. Это было полезно и познавательно».

Одним из ключевых моментов стала встреча с предпринимателями, которые сами начинали путь с колледжа. Среди них — Баглан Кокбаев, выпускник дорожно-транспортного колледжа и руководитель автосалона. Сегодня он — успешный бизнесмен, активно сотрудничает с учебным заведением, принимает студентов на практику и помогает им сделать первые шаги в профессии.

Баглан Кокбаев, выпускник, предприниматель: «Ребята, которые учились в колледже, раньше — автотехникуме, у нас проходят практику. Особенно летом — на три месяца. Мы их принимаем на работу, у нас трудятся выпускники именно этого колледжа».

Мероприятие стало не просто экскурсией или мастер-классом — оно открыло перед участниками реальные перспективы. Молодёжь увидела, как работает отрасль изнутри, познакомилась с современными технологиями и услышала истории тех, кто прошёл путь от студента до профессионала. Организаторы уверены: такие встречи формируют уважительное отношение к рабочим профессиям и мотивируют молодёжь развиваться. А значит, уверенное профессиональное будущее начинается уже сегодня.