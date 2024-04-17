Чем грозит мат в стенах здания суда?

В Тюлькубасском районном суде вынесли приговор мужчине который нецензурно выражался в здании суда.

Мужчину доставили в районный суд в качестве правонарушителя. Тот по всей видимости с обвинениями не согласился и громко выражался нецензурной бранью в фойе здания суда. Невзирая на неоднократные замечания, он покрыл матом сотрудников суда.

Это не сошло ему с рук, в отношении мужчины выписали административный протокол. На суде мужчина был более уважителен к суду и попросил у оскорбленных сотрудников фемиды прощения. Ему дали двое суток ареста.