Житель Шымкента пополнил казну за мат в общественном месте

Почти 55 тысяч тенге заплатит в бюджет житель Шымкента, страдающий недержанием языка. В шымкентском специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям вынесли решение в отношении пассажира, ругавшегося матом в общественном месте. В суде любитель сквернословить признал свою вину и извинился перед потерпевшей.

25-летний Азизбек Токсанбаев в суде ничем не напоминает мужчину, устроившего скандал с женщиной, ожидавшей своего автобуса. Сформировал свое мнение о женщине он оскорблениями и нецензурной бранью. Отвечать хаму тем же женщина не стала и вызвала полицию. В суде любителя ругаться матом признали виновным по статье мелкое хулиганство.

«2 июля 2025 года около 05:30 часов Азизбек Токсанбаев возле остановки «Пивзавод», расположенной на улице Сайрамская в Енбекшинском районе города Шымкента, высказался нецензурно в адрес гражданки Салыбай и в общественном месте совершил действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан», — сообщили в суде.

Согласно постановлению суда, вина правонарушителя была доказана. Сам хулиган признал свою вину и извинился перед потерпевшей.

— Азизбек Токсанбаев умышленно совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 434 Кодекса об административных правонарушениях. Суд заслушал объяснения участников процесса. При назначении наказания смягчающих или отягчающих обстоятельств установлено не было.

В течение месяца нарушитель должен оплатить штраф — около 55 тысяч тенге. Решение суда вступило в законную силу.