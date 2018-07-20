По данным разных экспертов, Казахстан тратит от 20 до 50 миллионов долларов на страновой имидж в год, но приносит ли это результат? Что мир может узнать о нас?

Сегодня достаточно иметь доступ к Интернету и задать любой вопрос электронным помощникам, так называемым чат-ботам. Они похлеще любого министерства расскажут о наших традициях и ответят на любой самый каверзный вопрос…

Итак, редакция Сaravan.kz. решила поговорить с ними по душам – настолько, насколько это возможно с искусственным интеллектом.

О том, что Казахстану нужно создавать бренд, работать над страновым имиджем, мы слышим уже долгие годы с высоких трибун. На это дело закладываются бюджеты, где-то за рубежом крутят ролики и раздают листовки. Но при этом никто точно сказать не может, как же нас воспринимает мир.

Есть рейтинг национальных брендов, однако он весьма далек от восприятия обычного среднестатистического иностранца, который вдруг решил приехать к нам в страну, заинтригованный “восточным флёром”.

При этом найти эксперта по страновому имиджу – тоже задача непростая. Но мы решили пойти другим путем и выяснить: каков же имидж Казахстана, созданный на международном интернет-поле? Ведь именно туда заглядывают наши потенциальные гости из зарубежья.

Помочь нам разобраться в оценке имиджа страны мы попросили необычных экспертов. Электронных помощников, чат-ботов. В последние годы в Сети их появилось очень много. Тут вам и коты с интеллектом Эйнштейна, дог-помощник, сексуальная ассистентка Лана. Они готовы отвечать на вопросы, давать советы в любое время дня и ночи.

Но в качестве экспертов по страновому имиджу Казахстана мы решили выбрать серьезных и опытных специалистов информационного интернет-пространства: чат-бот Сири, разработку компании “Apple”, и ее главного конкурента Алису. И вот что они нам о нас же рассказали.

Чем Шымкент круче Астаны?

Начали мы с классического вопроса, который часто задают гостям, приезжающим к нам в страну. Нравится ли виртуальным девушкам Казахстан?

На что Сири отчебучила, что это вообще-то ее любимая спортивная команда, и выложила список игроков, но сделала ремарку, что это ее объективное мнение.

– Я имею в виду страну Казахстан, – уточнила я.

И тут же получила ответ:

– Казахстан – это государство в центре Евразии.

Я попросила уточнить: казахстанцы все же больше азиаты или европейцы? На что помощник весьма дипломатично кинул ссылку на статью, в которой сказано, что границы между континентами проходят по некоторым казахстанским городам. Поверьте, это могло бы стать информационной бомбой.

Куда более проворной оказалась ассистент Алиса. На вопрос, хотела бы ты приехать в Казахстан, она ответила:

– Да, очень.

– А в какой город?

– Алматы – мой любимый город, – признался чат-бот.

– Почему?

– Так сложилось.

– А какое твое любимое место в Алматы? – не унималась я.

И Алиса тут же мне выдала подборку самых романтических мест, которые начинались с Парка Первого Президента.

Собеседница оказалась весьма политкорректна.

– А как же Астана?

– Нравится, – сдержанно ответил чат-бот.

– Ты бы хотела туда поехать?

– Нет!

Приехали…

– Почему? Там холодно?

Алиса думает и выдает статью: “Астана – второй самый холодный столичный город в мире после Улан-Батора”. После парочки вариаций вопросов мы узнали, что Алиса “думает”, опираясь на контент, созданный в интернет-пространстве.

Она скинула мне статью с подзагом: “Почему не стоит жить в Астане” и чью-то фразу из “Ювижена”: “Астана – это такой денежный город, где все чиновники собрались и молча пилят бюджет”.

– Давай лучше о хорошем, – предлагаю я Алисе. – В Астане тебе холодно. Но у нас есть еще Шымкент. Знаешь такой город, его, если что, Техасом называют.

Алиса в курсе. Она мне выдает справку, почему этот самый теплый город носит имя американского штата.

Кстати, именно у Шымкента с работой над имиджем все на высшем уровне. Количество упоминаний в интернет-пространстве зашкаливает! Город давно стал брендом. И главный слоган, обеспечивший успех, звучит примерно так: “Если вы не едете к нам, мы приедем к вам!”. И улицы Алматы тому пример.

Пытаюсь прощупать в информационном поле сильные стороны нашего странового имиджа.

– Правда ли, что казахи – самый гостеприимный народ?

Алиса выдает статью с сайта snob.ru “Почему казахи гостеприимная нация, а Казахстан – страна с плохим сервисом”. Снова попали впросак.

– Поэтому иностранцы к нам ехать не хотят?

Чат-бот думает и выдает статью: “Чем пугают иностранцев, собирающихся в Казахстан”. В ней МИДы зарубежных стран дают советы своим гражданам. Вот пример.

“Они называют это “базар”, – говорят в МИДе Германии, – на базарах могут украсть деньги и документы”.

– А что иностранцев интересует в Казахстане?

– Вообще людей чаще всего интересует первородная связь между курицей и яйцом, – язвит Сири.

– А если серьезно?

Чат-бот выкидывает мне ссылочку на статью одного популярного новостного портала с заголовком: “Иностранцы: мы заберем всех ваших казашек с собой”. Опа! В статье откровенничают гости ЭКСПО, которые признаются, что очень не хотят уезжать. Некий Доминик из Франции так и сказал: “Я обожаю ваших девушек, они очень приветливы и очень-очень красивые!”.

Еще один готовый бренд – девушки!

Ну а парни что?

Почему Сири не хочет быть казахской келин?

– Тебе нравятся казахские парни, что о них думают иностранки? – спрашиваю я.

Сири отказывается отвечать. А вот Алиса оказалась более разговорчива на эту тему и призналась, что была бы даже не прочь выйти замуж за казаха!

– То есть ты готова стать казахской келинкой?

– Да, почему бы и нет! – сообщил чат-бот.

Неужели действительно знает про келинок… Или совпадение? И она имела в виду кельи, кегли и прочие чудеса Т9.

– А ты умеешь наливать чай?

Алиса тут же выдала список своих навыков: пою, веселю, даю советы, прогнозы погоды. Потом заключила: все умею, все могу.

– А как наливать чай по-казахски, знаешь?

Легко. Чат-бот выдал мне рецептик из Интернета.

– А Геннадий Головкин как тебе? Правда, он женат…

– Головкин? В голову ничего не приходит…– сострила Алиса.

А Сири тут же выдала справку из “Википедии” и кучу фоток с чемпионскими поясами.

Кумыс для потенции

Дальше я пытаюсь выяснить, как сильны позиции наших кулинарных брендов.

– Ты пробовала бесбармак?

– Нет, не приходилось.

– А хотела бы?

– Да, но я боюсь.

– Как ты относишься к тому, что казахи едят конину?

Задумалась, порылась в Интернете и выдала статью с заголовком: “Как можно есть таких прекрасных животных?”. Потом еще одну статью, что лучшая конина – это мясо жеребенка 9–10 месяцев или годовалого стригунка. Аппетит, похоже, разыгрался.

На вопрос, что ты знаешь про алматинский апорт, Алиса выдала, что это торговый центр…

Не-е-е, я про яблоки, – поясняю запрос.

И получаю в ответ, что это один из самых крупных и ценных сортов!

На вопрос, какие казахстанские бренды знает, Алиса честно призналась:

– У меня нет ответа на этот вопрос, может, я могу помочь чем-нибудь другим?

Зато какой интересный разговор у нас состоялся про кумыс! Алиса сделала для меня подборку с юмором, предложив статьи, что кумыс является натуральной виагрой. А еще что сам Зинедин Зидан обожает кобылье молоко.

А про казы скинула информацию, что надо бы запатентовать все наши вкусности, а то съедобные бренды утекают за границу.

– Патент на способ приготовления казы получили в начале ХХ века во Франции. Хотя у казахов это блюдо было издревле.

Слава о казахских понтах

Еще в самом начале нашей увлекательной беседы с электронными экспертами о Казахстане Сири, как отличница, отчиталась мне не только о размерах нашей территории, численности населения, но и о запасах нефти.

– Правда, что иностранцы думают, что у каждого казаха своя нефтяная скважина? – спросила я.

На это Сири предпочла отвертеться фразой из песни группы “Банд’Эрос”: “И если есть своя скважина, жизнь налажена”.

– А ты слышала про казахские понты? – спросила я Алису.

– Да, конечно слышала!

– Ну и что же это такое?

Алиса выкидывает на экран подборку фотографий: огромный зал торжеств, в центре которого остановился белый “Мерседес”, выходит невеста, парковка устлана коврами, где стоят крутые джипы. Крутые номера машин, надписи: “Казах без понтов – беспонтовый казах” и “В жизни не заканчиваются три вещи: вода, воздух, казахские понты”.

Вот такой страновой имидж! Возможно, что вместо миллионов, которые тратятся на ролики и брошюрки, стоит серьезно подумать о качественном наполнении информационного интернет-поля?