180 человек, застрявших в аэропорту Шымкента, вывезли на автобусе в Тараз

Густой туман, окутавший небо южного мегаполиса, доставил массу неудобств пассажирам.

180 человек, которые должны были вылететь сегодня в столицу и Алматы, компания Scat вывезла на автобусах в Тараз, чтобы от туда люди смогли добраться до мест назначения, передает OTYRAR.

«180 человек в общей сложности вывезли на 4 автобусах в Тараз. Сейчас они еще в пути. Как только прибудут, пройдут процедуру регистрации и сразу же вылетят. Воздушные суда ожидают пассажиров в аэропорту Тараза«, — сообщила Виктория Старожилова, официальный представитель авиакомпании Scat.

С раннего утра отменены 2 рейса, все остальные запланированные рейсы перенесли на неопределенное время. Здание аэропорта переполнено людьми.

«Это мировая практика. В целях безопасности полетов, чтобы не произошло непредвиденных инцидентов в такие погодные условия мы даем рекомендации. Но авиакомпании сами принимают решение. Видимость измеряется в метражах. Сейчас видимость 100 метров, это практически ничего нельзя в такую видимость. С утра все рейсы перенесли, 2 отменили», — сообщил представитель международного аэропорта Шымкента.

Между тем, ДЧС Шымкента предупреждает об усилении тумана, ограниченная видимость сохранится еще завтра, 30 декабря, и призывает горожан отказаться от дальних поездок.