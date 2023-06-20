Скандал в ArtSport: тренерами работали экс-сутенеры и проститутки

В шести регионах Казахстана в рамках программы ArtSport детей тренировали бывшие сутенеры и проститутки. Об этом заявил депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев, передает OTYRAR со ссылкой на Tengrinews.kz.

По словам Сарсенгалиева, всего по стране зарегистрировано 20 подобных фактов.

Такое заявление депутат сделал в Мажилисе во время заседания Комитета по социально-культурному развитию во главе с депутатом Асхатом Аймагамбетовым, который ранее являлся министром просвещения.

«По программе ArtSport работали люди, которые имели судимость за половые преступления, организацию притонов и проституцию. Это как так случилось? Как мы можем доверять детей бывшим проституткам и сутенерам? Куда смотрели компетентные органы? И работали ли психологи с детьми, которых тренировали данные лица? Как мы должны объяснять детям, что их тренировали бывшие проститутки и преступники?» — заявил депутат, обращаясь к представителям Генпрокуратуры.

На вопросы ответил старший прокурор Службы защиты общественных интересов Генпрокуратуры Дулат Аширбеков. По его словам, факты, когда бывшие работники секс-индустрии работали с детьми, зарегистрированы в Алматы и Шымкенте, а также в Карагандинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

«По моим данным, в Алматы и Шымкенте данные лица уже не работают. По другим регионам мы вам ответим дополнительно. Это были обычные тренеры по физкультуре», — подчеркнул он.

Аширбеков добавил, что всего по стране было вынесено 38 актов надзора. К ответственности привлечены 43 должностных лица местных исполнительных органов. Дополнительно из высокопоставленных чиновников свои кресла покинул вице-министр и глава комитета.