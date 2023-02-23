30 тысяч детей будут бесплатно посещать кружки в Туркестанской области

4 млрд 600 млн тенге выделили местные власти для осуществления проекта ArtSport в Туркестанской области, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Бесплатным дополнительным образованием в регионе планируется охватить почти 30 тысяч детей. Они смогут проявить себя в спорте, творчестве и изучении языков. По информации специалистов, в этом году контроль за распределением мест в организациях дополнительного образования будет усилен.

Предыдущий опыт показал, что предприниматели регистрировали у себя «мёртвые души» и получали за это деньги. Из-за недобросовестного отношения к исполнению госпрограммы десятки нуждающихся во внимании школьников остались не у дел, отмечают специалисты.

«Мы ведем постоянный контроль за работой предпринимателей, чтобы денежные средства расходовались по назначению, а непосредственные получатели услуг действительно всесторонне развивались. Подушевое финансирование на каждого ребенка распределяется автоматически, в единой базе данных», — говорит Бейсен Тажибаев, заместитель акима Туркестанской области.