Только для шымкентцев: бесплатным проездом в автобусе обеспечат ряд горожан

С первого мая в автобусах Шымкента бесплатно ездят школьники, пенсионеры старше 70 лет и люди с инвалидностью.

Как эти льготы отразились на бюджете мегаполиса и главное, за чей счет будут покрыты расходы автопарков, выясняли журналисты Otyrar.kz

Школьники, пенсионеры старше 70 лет и еще несколько категории шымкетцев будут пользоваться общественным транспортом бесплатно. По предварительным оценкам, бюджету это обойдется в 500 млн тенге в год.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Касаются такие льготы, только жителей Шымкента. Другие граждане страны должны платить по тарифу.

ДЕТАЛИ

В мегаполисе школьников в возрасте от 7 до 17 лет, в Шымкенте по данным управления образования 259 212 человек, а пенсионеров старше 70 лет свыше 91 000 человек. При этом, с 2024 года из бюджета выделяется 33 млрд тенге субсидий. Теперь к этой сумме прибавится еще 500 млн тенге.

«В этом году для субсидирования убытков перевозчиков было выделено 33 млрд тенге, с учетом внедрения льготного проезда, прогнозируется дополнительно около 500 млн тенге», — говорит Самат Нуржанов, главный специалист управления ПТ и АД г. Шымкента.

ДОКУМЕНТЫ ПРИ СЕБЕ?

К слову, школьникам проезд бесплатный только при условии наличии у них карты школьника и цифрового документа.

«Сразу поясню, что школьник должен своей картой оплаты провести по валидатору, со счета сумму не снимут, это нужно для того, чтобы понимать, как поток у нас идет. А уже скоро, будет специальная карта на которой будет ФИО, фото и ИИН»,- говорит Самат Нуржанов, главный специалист управления ПТ и АД г. Шымкента

ПОВЫСЯТ ТАРИФ?

Напомним, сейчас цена за проезд составляет 70 тенге, если вы оплачиваете онлайн либо посредством карты ТОЛЕМ. Если же наличными – 100 тенге. И хотя стоимость проезда не повышалась почти 10 лет, предпосылок к повышению нет, говорят в акимате.

«Пока вопроса о повышении нет, хотя у нас тариф самый минимальный в стране уже как 10 лет», — говорит Самат Нуржанов, главный специалист управления ПТ и АД г. Шымкента.

И все же увеличение будет. Но не стоимости проезда, а автобусов – так в акимате мегаполиса отреагировали на жалобы пассажиров. Что касается отдаленных районов города, местные власти заверили-теперь туда добраться будет проще благодаря увеличению социальных маршрутов.