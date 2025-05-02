Международные водительские удостоверения теперь оформляются в спецЦОНах

С начала 2025 года у казахстанских водителей появилась возможность получить международное водительское удостоверение (МВУ) в специализированных автоЦОНах четырёх крупных городов.
Пока услуга предоставляется только в этих городах, но в дальнейшем услуга станет доступна и в других городах Казахстана.
Услуга предоставляется организацией International Driver Association (IDA), которая аккредитована в Казахстане Международной федерацией автотуризма (IFA). Все документы оформляются по стандарту конвенций о Дорожном Движении.
Где получить международные права
Граждане Казахстана могут оформить МВУ, обратившись в филиалы IDA, расположенные в специализированных автоЦОНах по указанным адресам:
- СпецЦОН г. Алматы (ул. Ак-Кайнар, 1, 2 этаж)
- СпецЦОН г. Астана (ул. Сабита Муканова, 2)
- СпецЦОН г. Шымкент (мкр. Достык, 2343/1)
- СпецЦОН г. Атырау (Северная промзона, 69)
- Головной офис IDA в Алматы (бульвар Бухар-Жырау, 26/1)
Что такое МВУ
Международное водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право водителя управлять автомобилем за границей. Он действует только при наличии национального водительского удостоверения и представляет собой его официальный перевод, признанный более чем в 180 странах.
Документ необходим в случае:
- аренды автомобиля за границей,
- пересечения границ на личном авто,
- предъявления документов при проверках,
- оформления страхования за рубежом.
Проходить обучение или сдавать экзамены для получения МВУ не требуется.
Как оформить
Для подачи заявления достаточно иметь действующее казахстанское водительское удостоверение и паспорт. Оформление возможно:
- лично — через указанные адреса;
- онлайн — на официальном сайте IDA: i-d-a.kz
Подробная информация, новости и разъяснения публикуются на сайте www.ida.kz.
Предупреждение: будьте внимательны
IDA зафиксировала случаи мошенничества со стороны сайтов-двойников, которые предлагают поддельные МВУ. Такие документы не признаются официальными органами и могут повлечь за собой штрафы, отказ в аренде автомобиля и иные правовые проблемы.
Официальный комментарий IDA:
«Мы призываем казахстанцев использовать исключительно проверенные ресурсы. Для подачи заявления — www.i-d-a.kz, для получения информации — www.ida.kz.»
Перед оформлением обязательно убедитесь, что находитесь на официальном сайте.
Сертификат №2012-23779-001 от 23.10.23 г. выдан International Federation of Autotourism.