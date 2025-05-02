Международные водительские удостоверения теперь оформляются в спецЦОНах

С начала 2025 года у казахстанских водителей появилась возможность получить международное водительское удостоверение (МВУ) в специализированных автоЦОНах четырёх крупных городов.

Пока услуга предоставляется только в этих городах, но в дальнейшем услуга станет доступна и в других городах Казахстана.

Услуга предоставляется организацией International Driver Association (IDA), которая аккредитована в Казахстане Международной федерацией автотуризма (IFA). Все документы оформляются по стандарту конвенций о Дорожном Движении.

Где получить международные права

Граждане Казахстана могут оформить МВУ, обратившись в филиалы IDA, расположенные в специализированных автоЦОНах по указанным адресам:

СпецЦОН г. Алматы (ул. Ак-Кайнар, 1, 2 этаж)

СпецЦОН г. Астана (ул. Сабита Муканова, 2)

СпецЦОН г. Шымкент (мкр. Достык, 2343/1)

СпецЦОН г. Атырау (Северная промзона, 69)

Головной офис IDA в Алматы (бульвар Бухар-Жырау, 26/1)

Что такое МВУ

Международное водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право водителя управлять автомобилем за границей. Он действует только при наличии национального водительского удостоверения и представляет собой его официальный перевод, признанный более чем в 180 странах.

Документ необходим в случае:

аренды автомобиля за границей,

пересечения границ на личном авто,

предъявления документов при проверках,

оформления страхования за рубежом.

Проходить обучение или сдавать экзамены для получения МВУ не требуется.

Как оформить

Для подачи заявления достаточно иметь действующее казахстанское водительское удостоверение и паспорт. Оформление возможно:

лично — через указанные адреса;

онлайн — на официальном сайте IDA: i-d-a.kz



Подробная информация, новости и разъяснения публикуются на сайте www.ida.kz .

Предупреждение: будьте внимательны

IDA зафиксировала случаи мошенничества со стороны сайтов-двойников, которые предлагают поддельные МВУ. Такие документы не признаются официальными органами и могут повлечь за собой штрафы, отказ в аренде автомобиля и иные правовые проблемы.

Официальный комментарий IDA:

«Мы призываем казахстанцев использовать исключительно проверенные ресурсы. Для подачи заявления — www.i-d-a.kz, для получения информации — www.ida.kz.»

Перед оформлением обязательно убедитесь, что находитесь на официальном сайте.

Сертификат №2012-23779-001 от 23.10.23 г. выдан International Federation of Autotourism.