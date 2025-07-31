15 человек ответят в суде за продажу прав в Шымкенте

В Шымкенте завершено досудебное расследование в отношении 15 сотрудников и руководства специализированного центра обслуживания населения №2. Их подозревают в организации схемы по незаконной выдаче водительских удостоверений.

Как сообщили в прокуратуре, раскрыть преступление удалось при содействии Департамента агентства финансового мониторинга



Пресс-служба прокуратуры г.Шымкента: «В 2023–2024 годах руководство и сотрудники специализированного центра «Правительство для граждан» №2 обеспечивали оформление водительских удостоверений без прохождения теоретических и практических экзаменов».



По версии следствия, водительские удостоверения выдавались без прохождения обязательных экзаменов, а точнее, за денежное вознаграждение от 150 до 400 тысяч тенге. Таким образом, более 500 человек получили права незаконно.



«Доход преступной группы превысил 150 миллионов тенге. В ходе следствия наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 200 миллионов тенге», — заявили в пресс-службе прокуратуры г.Шымкента.



Материалы дела были направлены в суд. Досудебное расследование завершено.