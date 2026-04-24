Жителям Шымкента рассказали о вакансиях в регионах

В Шымкенте открываются новые возможности для безработных. В городе проходит масштабная ярмарка вакансий. Какие льготы предлагают специалисты жителям юга при переезде в северные и восточные регионы? Кто может рассчитывать на многомиллионную финансовую поддержку и бесплатные образовательные гранты? В каких сферах есть работа, но ощущается нехватка кадров?

В ярмарке вакансий принимают участие делегаты из Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Улытауской и Павлодарской областей. Специалисты разъясняют вопросы переселения и трудоустройства. Свое резюме на площадку по трудоустройству, принес и Ержан Сапар, молодой человек в этом году заканчивает обучение и рассматривает переезд в северные регионы страны.

«Я пришёл сюда, чтобы узнать о работе и возможностях в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях. Нам предлагают много возможностей. Мы хотим ознакомиться с условиями, посмотреть, и если всё устроит — переехать»,— говорит студент Ержан Сапар

В шести областях Казахстана ощущается острый дефицит рабочей силы. В частности, из Восточно-Казахстанской области прибыли порядка 70 работодателей, которые представили свыше 2 тысяч постоянных рабочих мест. Для граждан решившихся собрать чемодан, предусмотрен комплекс мер государственной поддержки.

«Со стороны государства предусмотрен сертификат трудовой мобильности на сумму 7 миллионов тенге для приобретения жилья, а также выплаты на переезд — по 302 тысячи тенге на каждого члена семьи. Также предусмотрена компенсация аренды жилья сроком до одного года. Кроме того, для создания комфортных условий для переселенцев в Восточно-Казахстанской области действует программа «Шығыс шақырады»,- поясняет Директор КГУ «Центр трудовой мобильности Восточно-Казахстанской области» Арайлым Есимбекова.

Программа предоставляет безвозвратный грант в размере 3 миллионов тенге на открытие собственного бизнеса. Если 7 миллионов тенге на жильё недостаточно, можно оформить кредит до 20 миллионов тенге под 5% годовых. В регион чаще всего переезжают многодетные семьи. Их детям, оканчивающим школу, предоставляются бесплатные образовательные гранты. По словам организаторов, именно поэтому число желающих переехать на восток растёт.

«Только за два дня 150 семей выразили желание переехать в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня здесь также много людей, которые подают заявки. В Восточно-Казахстанской области и других регионах сёла пустеют. Мы стараемся направить туда людей без работы, обеспечить их занятостью. Открываются закрытые ранее школы»,— поясняет депутат Жанабай Агабеков

На ярмарке вакансий представлены не только предложения из других регионов, но и более 3 тысяч рабочих мест от 50 государственных и частных организаций Шымкента. В целом из других регионов предложено свыше 4 тысяч вакансий. Наиболее востребованы специалисты в сфере образования и здравоохранения. По официальным данным, в городе планируется трудоустроить более 31 тысячи человек. Из них около 12 тысяч уже нашли работу, остальные пока остаются без занятости.