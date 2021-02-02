Начата работа по подготовке единых учебников по истории Казахстана и всемирной истории, передает Otyrar.KZ.

Об этом на заседании Правительства сообщил Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Рассматриваются вопросы снижения учебной нагрузки на уровне среднего образования. Обновляются типовые учебные программы. В соответствии с поручением Президента страны особое внимание будет уделено изучению математики, языков и информатики. Мы также начали соответствующую работу по подготовке и внедрению единых учебников по истории Казахстана и всемирной истории», – заявил министр.