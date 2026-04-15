В Казахстане внедряется новая модель пенсионных накоплений за счет работодателей

В Казахстане продолжается развитие пенсионной системы, ключевым элементом которой стали обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). Их особенность заключается в том, что будущие пенсионные накопления формируются за счет средств работодателей и не уменьшают доход работников.

Данная мера направлена на формирование дополнительной финансовой защиты граждан и создание долгосрочной «подушки безопасности», особенно для молодого поколения. Сегодня пенсионная система состоит из трех компонентов: государственной базовой выплаты, личных накоплений в ЕНПФ и дополнительной условно-накопительной части за счет работодателя.

Новая модель обеспечивает гражданам право на пожизненные дополнительные выплаты. Особое значение она имеет для граждан, родившихся после 1 января 1975 года, поскольку размер будущей пенсии будет зависеть от регулярности и полноты взносов.

В 2026 году ставка ОПВР составляет 3,5% от дохода работника и будет поэтапно увеличена до 5% к 2028 году.

Эффективность механизма подтверждается текущими результатами: по состоянию на 1 апреля 2026 года дополнительные пенсионные права получили 5,8 млн работников, а общий объем перечислений с начала года составил 951 млрд тенге.

При этом сохраняется баланс интересов бизнеса и работников. Расходы работодателей по уплате ОПВР относятся на вычеты из налогооблагаемого дохода, что стимулирует прозрачную социальную политику и ответственное отношение к персоналу.