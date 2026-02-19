Доллар продолжает дешеветь: что говорят эксперты

Последние несколько дней доллар постепенно слабеет. Национальная валюта укрепилась сразу на несколько позиций, и уже сегодня «американец» стоит около 489 тенге.

На это повлияло несколько факторов, говорят эксперты. Российский рубль, от которого также зависит нацвалюта, остаётся достаточно стабильным. Кроме того наступило время налогового периода, предприниматели платят КПН и некоторые конвертируют валюту.

«Они должны конвертировать иностранную валюту, если без надобности у них лежат скинуть национальную валюту. И самый важный момент, американский доллар ослабел по отношению к основным мировым валютам. Есть негативные экономические и финансовые показатели. Это тоже повлияло в целом на ослабление американской валюты», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Согласно февральскому опросу членов ассоциации финансистов Казахстана, большинство экспертов ожидают, что курс доллара вырастет до уровня 509,6 тенге за доллар. Это связано с совокупностью как положительных, так и неблагоприятных факторов.

«С одной стороны, поддержка у тенге оказывает высокая базовая ставка, увеличеные продажи иностранной валюты, а также налоговый период. Ну, а с другой, давление оказывает именно ослабление положительных эффектов от внешних факторов, ожидание снижения котировок на нефть до уровня 61,8 доллара, ну, а, конечно же. Снижение реальной ставки в экономике до уровня 4,65%, что, конечно же, снижает привлекательность тенговых активов, что и оказывает давление на курс«, — Алмат Оракбай, ведущий аналитик ассоциации финансистов Казахстана.

Отмечу, в соцсетях распространялась информация о якобы новых правилах покупки иностранной валюты в Казахстане. В нацбанке разъяснили: для физических лиц ничего не меняется, новые ограничения на покупку и продажу безналичной валюты не вводятся. Порядок также остаётся прежним и для юридических лиц-резидентов: при покупке валюты на сумму свыше 50 тысяч долларов необходимо подтвердить цель сделки. Изменения касаются лишь технического механизма утверждения пороговой суммы.