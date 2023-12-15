Работодатели будут отчислять пенсионные взносы за своих работников

Казахстанцы получат дополнительные пенсионные отчисления.

Уже со следующего года работодатели обязуют отчислять пенсионные взносы за своих работников, которые родились после 1975 года рождения, так как они не будут иметь солидарный стаж. Эти средства будут дополнительным подспорьем после выхода на пенсию.

«Данные виды взносов будут выплачиваться как дополнительный вид пенсии, значит у них будут дополнительные выплаты с пенсионного фонда, соответственно это увеличит размер их пенсионных выплат», — говорит Бахыт Оспанова, руководитель управления накопительной пенсионной системы департамента социального обеспечения и социального страхования МТСЗ РК.

С каждым годом процент выплат будет увеличиваться с 1,5% в следующем году до 5% к 2028 году. По словам экспертов, такое постепенное увеличение суммы взносов будет не сильно ощутимо для бизнеса и они смогут адаптироваться. Но со временем эти выплаты могут лечь дополнительной ценой на товары и услуги.

«Это все будет складываться в цене производимой продукции, для населения товары подорожают, раз расходы будут расти на фоне зарплат, с другой стороны плюсы, предприниматели будут повышать производительность труда, эффективность бизнеса, за счет этого они могут разницу компенсировать», — говорит Арман Байганов, экономист.

По словам экспертов, из-за нагрузки, бизнес часто уходит в тень. Дополнительные выплаты могут поспособствовать этому еще больше. Кроме того, есть вероятность, что предприниматели ради экономии собственных средств, будут вычитать эти проценты из зарплаты сотрудников. А между тем, эти выплаты, говорят специалисты, даже не наследуются.

«В соответствии с текущим законодательством, эти 1,5% которые уже превратятся в 5% через несколько лет, они не наследуются. Здесь просматривается непродуманность этого пенсионного взноса на работодателя», — говорит Айдар Алибаев, эксперт экономист.

Кроме того, говорит эксперт, из-за нежелания платить налоги за своих работников, предприниматели могут перестать заключать с ними трудовые договоры, а зарплату выдавать в конвертах. В таком случае сотрудники будут незащищены перед работодателем по закону.