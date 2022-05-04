Когда получат надбавки к пенсии?

Сотни сообщений поступает в редакцию телеканала «OTYRAR» с вопросом о том, когда поступят обещанные надбавки к пенсии?

Мы обратились в соответствующие инстанции, где нам пояснили, что в соответствии с проектом Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», в апреле 2022 года произведен перерасчет пенсий и пособий.

«Выплаты пенсий и пособий в новом размере будет производиться в июне 2022 года с доплатой разницы за апрель и май текущего года», — пояснили в отделе пенсионного и социального обеспечения №1 департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по городу Шымкенту.

В ведомстве призывают не переживать и верить только достоверной информации.