АФМ расследует схему фиктивных пенсионных отчислений для получения кредитов

Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях.

Это позволяло формировать недостоверные сведения о доходах и платёжеспособности заёмщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве «вознаграждения» за оформление подложных сведений участники схемы получали от заёмщиков до 10% от суммы выданных средств. В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: Астана, Алматы, Шымкент, области Жетісу, Абай, Мангыстауской, Жамбылской и Актюбинской области».

Проблема закредитованности представляет серьёзную угрозу. Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заёмщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается. Расследование продолжается.