Национальный фонд — детям: Как восприняли инициативу президента в Шымкенте

В ближайшие годы численность казахстанцев будет стремительно расти, считают эксперты.

Отправная точка — последнее послание Президента страны Касым-Жомарта Токаева, в котором глава государства поручил открыть накопительные счета для детей, куда будут поступать деньги от дохода национального фонда.

«Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия», — заявил в Послании президент РК Касым-Жомарт Токаев

Слова президента страны о новом направлении в социальной политике жительница Шымкента Бибинур Кабылбекова слушает затаив дыхание. Волнение матери пятерых детей, трое из которых школьники, а двое ходят в детский сад, понять можно. Теперь в будущее своих детей, говорит женщина, можно смотреть уверенно.

«Я работаю учителем начальных классов. Мой муж тоже работает. Мне было приятно услышать о том, что у наших детей появятся свои банковские счета с накоплениями. Это очень хорошая новость. То есть, по достижению 18-летия они смогут оплачивать свою учебу или приобрести жилье за счет этих сбережений. Я слышала, что подобная практика есть в арабских странах. Теперь и у нас появилась такая возможность», — говорит жительница г. Шымкента Бибинур Кабылбекова.

Послание президента народу Казахстана слушали внимательно все казахстанцы.

«Я считаю, что это правильно. Потому что уже будет родителям легче. По окончанию, когда ему будет как раз 18 лет, он уже будет поступать в институт, и эти деньги будут для учебы. Это хорошо! Трамплин, начало! Потому, что у меня тоже двое студентов – дети. Дочка у меня на гранте, а старшему вот мы оплачиваем учебу. Это уже намного легче родителям», — считает житель города Шымкента Рафаэль Ибраев.

По мнению экспертов, такой шаг приведёт к всплеску рождаемости. А это даст толчок развитию экономики и увеличению числа работников на рынке труда. То есть инициатива носит мультипликативный эффект. Но прежде чем программа начнет работать, надо сделать немало, говорят в Нацбанке страны.

«Учитывая необходимость тщательной проработки, проект поручено запустить с 1 января 2024 года. В связи с этим, механизм и регламент данной работы может быть озвучен после проработки правительством совместно с Национальным банком», — говорит пресс-секретарь Национального банка РК Асан Ахметжан.

В нашей стране на сегодняшний день насчитывается более 5,5 миллионов несовершеннолетних. Это треть от общего числа казахстанцев.