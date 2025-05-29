Какой будет базовая ставка

По мнению экспертов, вероятнее всего базовая ставка останется на уровне 16,5%. Хотя, если инфляция продолжит расти, возможен и вариант повышения.

Ключевое значение, говорят эксперты, будет иметь инфляция за май. Второй важный фактор, обновлённые макроэкономические прогнозы, которые будут представлены до конца года.

Рамазан Досов, главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана: «Базовый сценарий — это то, что, скорее всего, инфляция выйдет за 10-12, будет выше 12 по итогам года и базовая ставка 16,5 или выше, негативный сценарий — инфляция выше 15 и базовая ставка 17% и выше. И позитивный, если инфляция ниже 10, то базовая в пределах 14-14,5%».

Финансисты предупреждают: экономика страны сейчас может быть «перегрета», и Нацбанку, возможно, придётся «остужать» её с помощью повышения ставки. Эксперты говорят, возможно ставку повысят, чтобы в следующем году было куда ее снижать.

Марат Каирленов, директор «УЛАГАТ КОНСАЛТИНГ ГРУПП»: «В этом году у нас бурный экономический рост на грани перегрева экономики и в следующем году будет спад, и что надо будет сделать — стимулировать экономику. Они могут, с точки зрения маневра, пока экономика на подъеме, давайте максимально поднимем ставку, чтобы был резерв для снижения стимулирования экономики — может такая точка зрения возобладать».

В то же время идея снижения ставки пока кажется маловероятной. Но, возможно, ставка останется на прежнем уровне, так как сдерживающим инфляцию фактором летом, может стать сезонное удешевление овощей и фруктов. Эксперты говорят, в целом лето — период затишья.

Арман Бейсембаев, финансовый аналитик: «Это может внести вклад в позитивные данные по инфляции и лето — период затишья, и в экономике, и люди уходят в отпуск, не хотят об этом думать и это дает некоторые надежды, что Нацбанк, опираясь на эти вещи, оставит ставку на прежнем уровне».

Национальный банк Казахстана примет решение по базовой ставке 5 июня. В следующем году эксперты ожидают высокую инфляцию за счет повышения НДС. Но, по мнению аналитиков, это может быть разовое явление, и тогда ставка может остаться без изменений.

Базовая ставка оказывает ключевое влияние на экономику страны. Она помогает сдерживать инфляцию, влияет на процентные ставки по кредитам и депозитам. Кроме того, изменение базовой ставки отражается на курсе национальной валюты.